台灣商業不動產投資協會今（31）日公布「2020年台灣CCIM第一季商業不動產投資信心指數」指出，新冠肺炎疫情延燒，已重挫商業不動產的投資信心，不過只有土地開發、辦公產品兩強，投資信心最為強勁。

2020年第一季台灣CCIM商業不動產投資信心指數（ICI）調查，今天出爐。總平均指數為90.23點。與前一季相較下降26.75點。

本次調查中，五項指標包括辦公室、旅館、店面、土地開發、總體經濟環境，同步下降，指數傾向保守。

不過，土地開發還是信心最樂觀，在本次調查中為118.65點，相較前一季下降16.81點（2019Q4：135.46），為五項指標中下降幅度最小，指數值仍在持平（100）之上，尚偏樂觀。

排名投資信心第二名的指標，為「辦公室」。

排名第三的是「經濟環境」，不過，是五項指標中，下降幅度最大的指標。

排名第四的指標，為「店面」。

另外在旅館方面，因較不屬於典型商業不動產，因此在這項指數計算中，並未將其列入總指數之計算。但仍對其進行調查及個別發布。「旅館」之投資信心，在本次調查中為50.00點，相較前一季下降31.38點，亦仍傾向保守。

主持此項調查的政治大學地政系林左裕教授表示，受到新冠肺炎疫情突如其來對全球的衝擊，商用不動產的需求及總體經濟也因此受影響，其中總體經濟的指數值跌幅最多, 由原本之樂觀（118.62）逆轉為保守（81.25），也呈現出各產業受疫情衝擊的嚴重程度。然「土地開發」與辦公室之指標雖下降，但仍雙雙呈現樂觀，顯示在美中貿易戰下及未來疫情結束後，返台的台資及國際資金對台灣產業用地與辦公室的需求仍相當強勁。

(工商 )