台中市李姓兄弟檔組組跨境詐騙話務機房，利用全球防疫期間，假冒大陸公安假藉對岸防疫措施編造最新詐騙腳本，向大陸民眾詐財，台中市第五分局經長期蒐證，日前發動攻堅搜索行動，由於嫌犯機房位於高樓，特勤中隊隊員特別從從樓頂垂降16樓高進行攻堅，一舉破獲設在台中市的3處詐騙機房，逮捕李姓兄第等11名犯嫌，全案依法移送台中地檢署偵辦，檢方也在訊後全數聲請羈押禁見，獲法院迅速裁准。

台中市第五分局於3月初接獲情資，李姓兄弟檔涉嫌籌組跨境詐騙話務機房，藏匿於台中市區大樓內，經長期蒐證，確認該集團機房位置，日前由台中地方檢察署檢察官指揮，會同刑事警察局電信偵查大隊第三隊、內政部警政署維安特勤隊、台中市政府警察局刑事警察大隊偵七隊、保安警察大隊特勤中隊、台北市中正第二分局等單位，於日前發動攻堅搜索行動，由高樓攀降突襲，一舉破獲設在台中市的3處詐騙機房，逮捕以李姓兄弟檔為首的11名犯嫌。

並查扣變造中國公安證件照片、教戰手冊、手機、筆記型電腦、網路分享器等證物，全案依法移送台中地檢署偵辦，經檢察官訊問後，認被告11人犯罪嫌疑重大，11人中有5人有詐欺集團前案或通緝，上游金主在逃，而有逃亡事實及反覆實施同一犯罪之虞，在查獲過程中犯嫌即時摔爛工作手機及還原電腦，湮滅罪證之訓練紮實有素，該集團在此疫情肆虐全球，最需人心互信互愛之際，竟還假藉對岸防疫措施編造最新詐騙腳本，惡性實屬重大，乃全數聲請羈押禁見，獲法院迅速裁准。

警方調查，該3處跨境電信詐騙機房，係假冒大陸北京市公安局人員，利用全球防疫期間，向大陸地區民眾佯稱「涉嫌以手機門號散布新冠肺炎疫情訊息、使用之手機門號被舉報在疫情期間販賣黑心口罩等」詐騙術語誘騙被害人上當，再以被害人已涉及刑事案件為由，需監管帳戶話術詐欺被害人匯錢，賺取不法獲利。

(中時電子報)