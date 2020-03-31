新冠肺炎疫情肆虐，許多國家宣布停課防疫，臉書粉專「空屋筆記-免費的自由」分享，在全球英文老師社團的留言來看，全世界僅剩6國還沒停課，台灣也在其中，引發網友熱議，台灣學生應該也不敢相信，自己竟是全球唯六還要上課的國家。

「空屋筆記-免費的自由」在臉書發文分享，有人在各國英文老師的社團發問「哪些國家現在還在上課？」竟發現留言區一片closed（關閉），像是，巴西、印度、馬來西亞、祕魯、瓜地馬拉、墨西哥、巴基斯坦、蒙古、葡萄牙、捷克、希臘、奈及利亞等國，與俄羅斯公立學校和美國多數學校都因疫情停課。

原PO指出，連利比亞、黎巴嫩、厄瓜多、納米比亞、喬治亞、馬爾地夫和烏克蘭等離病毒超遠的國家也停課。從留言處來看，截至發文兩小時，僅剩6國仍舊沒有停課，分別是，澳洲、新加坡、瑞典、古巴、塔吉克，還有.....台灣。

貼文曝光後，引發網友熱議，「現在這個時候，應該連火星跟月球都停課了吧」、「台灣學生應該也不敢相信，自己居然是全球六個還要上課的國家之一」、「在台灣超幸福」、「可以出門上班上課，買手搖杯、買雞排，幸福啊！！」

(中時電子報)