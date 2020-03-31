火辣美女加好友 攏是詐騙啦！台南市一名41歲陳姓男子在臉書加「陳○瑤」女子為好友，臉書貼文盡是讓人血脈賁張的圖文，陳男利用貼文內提供line帳號加陳女為好友想進一步援交，跑到超商匯款點數3000元，超商店員機警上前提醒「可能是假援交真詐騙」，警方到場及時攔阻，陳男這才恍然大悟，以為認識辣妹原來只是一場空。

台南市警三分局長安派出所所長黃俊榮日前接獲轄內全家超商店員通知，顧客疑遇詐騙，經警員張逸祥、高志賢到場了解，41歲陳男遇到常見「假援交真詐騙」，經員警說明，男子這才醒悟，也很感謝全家店員主動關心及員警勸阻，保住血汗錢。

假帳號「陳○瑤」自稱22歲、高雄人，就讀中部某間大學，強調自己是單身「台灣妹妹」，想認識可以加line了解，因面容姣好、身材火辣，吸引不少男士上鉤；但警方利用臉書照片「以圖搜圖」，發現假帳號其實是盜用大陸有逆天身材車模的寫真圖與影片詐騙台灣男子。

陳男在派出所配合警方製作紀錄表時，詐騙集團仍頻頻致電催促陳男盡速匯款，否則要對其不利，員警嗆回「伊在製作筆錄，沒空啦！」詐騙集團愣住3秒後掛斷電話。警方調查，常見「假援交真詐騙」可歸納4個特徵：一、盜美女圖潛伏在交友網站或主動搭訕吸引民眾上鉤。二、利用購買遊戲點數作為交易方式。三、要求被害人提供證件並交第1筆「保證金」，以證明不是警察。四、被害人不從，就以原先提供證件恐嚇對當事人不利。

第三分局表示，網路交友無法判斷對方身分真偽，民眾要提高警覺，切忌不要透露個資給對方，更不要聽信任何理由買點數，若發現可疑，可撥打165反詐騙專線查證。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )