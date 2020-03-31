台積電受惠盤中傳來接獲華為人工智慧晶片之Kirin 970（麒麟晶片）大單，再度展現「護國神山」之姿，強拉尾盤，使台股加權股價指數得力守5日線外，並重登9700點之上，終場報漲78.63點，為9708.06點，漲幅0.82%，成交1438.47億元。

台積電今大漲2.43%，上漲6.5元，使市值再度重返7兆元以上，另外，包括統一、股王大立光、第一金、台塑化、台泥、亞泥、廣達、台達電與中華電等權值股也站在多方。

表現較弱勢的集團股，包括台灣大、鴻海、南亞科、日月光投控、和碩、聯發科、華航、長榮航、富邦金、聯電、國泰金、兆豐金、中鋼、台塑、台化、南亞、遠東新、友達及群創。

只是就3月的月線來看，大盤整月大跌1584點，係連續3個月的月線收黑。唯從國安基金在3月下旬宣布隨時進場護盤起，大盤又遺有逾1100點的長下影線，為4月行情持續伺機反彈暖身，後市不必過分看淡。

(中時電子報)