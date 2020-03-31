歐洲新冠疫情仍在延燒，義大利、西班牙是重災區，英法等國自顧不暇，各國只能憑己力努力減災，但德國卻格外不一樣。外媒報導，德國疫情雖頗為嚴峻，卻願伸出援手，用醫療專機載運並救治義大利的新冠肺炎病患。急診醫白永嘉大讚德國有大國風範，展現人類互助的高貴情操。

白永嘉在臉書《急診醫師的眼睛》上發文分享，德國政府把義大利危急重症病患用醫療專機飛回德國救治，在這個全球危難的時刻，看到人類互助的高貴情操，也看到真正大國的風範，他忍不住大讚德國令人尊敬！

白永嘉說，德國此舉讓他覺得慚愧，如果是他應該會抱怨，德國的醫護人員卻願意配合政府這麼作。有網友為他加油打氣說，光是沒有離職還堅守崗位上，就已經很偉大了。會選擇留在教學醫院打拚的醫生大多不為錢，而是有理想抱負的人。

有旅居德國的網友表示，對「於德國援助義法，真沒聽到任何人民的抱怨與謾罵，更遵從政府的規定，不許群聚並保持間距！或許這就是德人的個性，服從命令吧！」另一網友則說，「非常時期這樣的決定，令人感動。佩服德國政府的決策，醫護的付出，人民的海量。」

不過，也有人認為不用想太多，「各國都是量力而為，沒有要台灣學德國。德國認為他可以，就可以；台灣認為沒辦法，就沒有錯。」

(中時電子報)