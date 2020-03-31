國民黨立委鄭正鈐今質詢行政院長蘇貞昌時表示，全國性公投第17案「核四商轉公投」已成案，明年將投票，通過與否難以預測，但若現在就讓核四毫無機會商轉，等於宣告公投毫無意義，因此政院是否考慮核四燃料先不送往國外？對此，蘇貞昌說，政府執政不會雜沓，燃料棒要怎麼處理已經處理一段時間，「不是我突然想到就無然喊停」。

鄭正鈐今在立法院施政總質詢中，先是詢問蘇揆是否理解公投的價值？蘇貞昌回應，這是間接民權的另一種方式，也就是民主政治長年發展以來，因為有所不足，所以有公投來彌補間接民主的不足，這也是被全世界民主國家接受的方式。

鄭正鈐追問，「台灣需要有公投嗎？」、「你支持形式公投還是實質公投？」蘇貞昌表示，當然支持公投，而且法律程序、規範效果也都有明文規定。

在確認蘇貞昌對公投的態度後，鄭正鈐旋即進入正題。他表示，全國性公投第17案「核四商轉公投」已經成案，這是繼2018年以核養綠公投獲得589萬人民支持後的相關公投案。但他說，以核養綠公投過關後，雖然電業法第95條有修正，但僅止於形式上的改變，並沒有真的改變什麼事情。

鄭正鈐說，他並不是要表達支持核能，也不是要備詢的蘇貞昌、經濟部長沈榮津對公投案表態，而是如果公投是我們認為的重要價值，是直接民主的展現，那麼，就要思考可能在明年舉行的第17案公投，是要變成無法改變事實的「虛的」公投，還是真的能產生改變？

因此，鄭正鈐強調，目前無法預測第17案公投會不會過，但如果現在核四已經完全沒機會商轉，就代表這場公投將是毫無意義，若是這樣，還要花5點多億來辦公投嗎？因此，建議蘇貞昌可以做一件偉大的事情，就是承諾核四的燃料不會運送到國外，且讓台電公司依法提出核四廠建廠執照延期申請。

對此，蘇貞昌一開始不願正面回覆，僅迂迴地說「貴院通過的公投法，對於公投投完後產生的效力與規範有明文規定，政府都會照做，沒辦法違法。」也強調他是行政院長，是最高行政機關首長，要依法行政，這當然包括公投法在內。

蘇貞昌更把侯友宜拖下水說，這個問題可以先問問現任新北市長侯友宜，問問他對執照、燃料棒是怎麼的態度。

但鄭正鈐不分放棄繼續追問，前後共問了5次「能不能承諾燃料棒不要運出國外？」期間，蘇貞昌甚至再度拉馬政府當墊背，強調核四封存是發生在馬政府時代。直到最後才鬆口表示，政府對非核家園始終會努力，腳步從沒有雜沓，「燃料棒要怎麼處理，也已處理一段時間了，不是我突然想到突然喊停。」

對此答詢，鄭正鈐表示，公投本來是人民作主，展現民主，但現在感覺顯然是沒有了。

(中時 )