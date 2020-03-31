空中巴士近日派機在歐洲與中國大陸來回飛行，將口罩 運交法國、德國、西班牙與英國的醫療系統，支援對抗新冠肺炎危機。 空中巴士派出的飛機是一架A330-200，目前正在改裝為多用途空中加油運輸機（MRTT）。 這架飛機於3月26日從西班牙Getafe的空中巴士廠區出發，隔天抵達天津的空中巴士廠區， 然後在3月28日載運超過四百萬個口罩返抵西班牙。

過去這段時間，空中巴士曾派出A330-800與 A400M在歐洲與中國大陸之間來回運貨，向歐 洲各地醫院與公共服務單位捐贈數千個口罩。

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