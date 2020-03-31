空中巴士派機運送口罩 支援歐洲對抗新冠肺炎 13:432020/03/31 工商 張佩芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 空巴A330MRTT正從西班牙Getafe的空中巴士廠區起飛。（圖／空巴提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空中巴士近日派機在歐洲與中國大陸來回飛行，將口罩 運交法國、德國、西班牙與英國的醫療系統，支援對抗新冠肺炎危機。 空中巴士派出的飛機是一架A330-200，目前正在改裝為多用途空中加油運輸機（MRTT）。 這架飛機於3月26日從西班牙Getafe的空中巴士廠區出發，隔天抵達天津的空中巴士廠區， 然後在3月28日載運超過四百萬個口罩返抵西班牙。 過去這段時間，空中巴士曾派出A330-800與 A400M在歐洲與中國大陸之間來回運貨，向歐 洲各地醫院與公共服務單位捐贈數千個口罩。 (工商 ) #空中巴士 #口罩 #西班牙 #新冠肺炎 #空巴 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國超越義大利 成新冠肺炎確診第二高 00:302020/03/27 國際 美國為何成疫情震央 01:162020/03/27 時論廣場 《口罩時尚》服裝設計師汪俐伶、葉佳靜趕工製口罩 抗疫好時尚 21:042020/03/27 時尚 台灣設計師加持 口罩變身時尚配件 04:102020/03/28 時尚消費 謝金燕神預言 掀口罩時尚風 04:102020/03/28 時尚消費 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 女星閃嫁大25歲百億富商 一張慶生照洩驚人豪門生活 21:452020/03/28 娛樂 轉產口罩風潮漸退 04:092020/03/29 專題周報 口罩的異想世界 鬥美耍心機 04:102020/03/29 地方新聞 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 財經熱門新聞 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 即時 - 工商 就剩明天！58元買王品1股 爽拿2200元餐券 - 財經 全球經濟衰退成定局 晶圓廠將掀關廠大潮 - 財經 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 青安房貸利率跌破1％ 買房好時機？小心成經濟泡沫亡魂！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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