新冠肺炎造成全球專業展會延期、取消，台灣會展亦無一倖免，外貿協會秘書長葉明水31日指出，會展業跟觀光航空業一樣也是重災戶，以外貿協會主辦會展首季實體展會收入掛零！將協助46個受影響的實體展團設立線上展覽或虛擬展館專區，初估6月底前全部上線。

首館係因應日本最大東京時尚匯集展延期，貿協自建的織襪眼鏡時尚虛擬展館，即日正式上線，葉明水說，接下來還有台灣精品數位館、自行車展、汽車零配件展等，目前貿協主辦的上半年展會已確定延期，全年損失勢必超過預估的五億元。

葉明水表示，上半年展覽、會議不能辦就是零收入，但貿協還要做的是提供台灣廠商貿易服務，他說，三月疫情全球蔓延，甚至歐美愈發嚴峻，全球經濟「現在沒好轉只會更惡化」。

貿協31日啟動線上虛擬展館，葉明水說，二月起為面對疫情升溫、實體外銷挑戰，貿協立即啟動多元數位貿易服務，輔導中小企業加強掌握線上轉單效應與商機，如擴大視訊採購規模、積極爭取取消來台的買主以視訊方式媒合台灣供應商，預估將服務超過600位買位、近2千家廠商，同時也於台灣經貿網建置防疫與宅經濟兩大專區，收錄近8千家廠商產品，兩專區商機已累計突破2,000筆。

(工商 )