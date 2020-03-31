農委會主委陳吉仲今日在立法院備詢時透露，考慮4月中旬時將每包肥料降價20元。

民進黨立委蔡易餘質詢時提到如今很多農民囤肥料，而最近全世界石油降價變很便宜，請問陳吉仲可能讓肥料降價嗎？

陳吉仲表示肥料的量100％夠，甚至他週六去台肥公司看所有的庫存，提供到年底都沒問題 ，之前有人說台肥的原料從大陸進口，實際上從大陸進來的不到1％，如今有些農民被人煽動去囤肥料，其實不用，但為了解決這個問題，甚至因應新冠肺炎造成農業損失，因此他考慮從四月中讓肥料價錢一包降20元，讓農民負擔減少。

(中時 )