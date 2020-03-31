農委會考慮 4月中旬時將每包肥料降價20元 13:522020/03/31 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院。(記者季節攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農委會主委陳吉仲今日在立法院備詢時透露，考慮4月中旬時將每包肥料降價20元。 民進黨立委蔡易餘質詢時提到如今很多農民囤肥料，而最近全世界石油降價變很便宜，請問陳吉仲可能讓肥料降價嗎？ 陳吉仲表示肥料的量100％夠，甚至他週六去台肥公司看所有的庫存，提供到年底都沒問題 ，之前有人說台肥的原料從大陸進口，實際上從大陸進來的不到1％，如今有些農民被人煽動去囤肥料，其實不用，但為了解決這個問題，甚至因應新冠肺炎造成農業損失，因此他考慮從四月中讓肥料價錢一包降20元，讓農民負擔減少。 (中時 ) #肥料 #農民 #陳吉仲 #農委會 #大陸 #原料 #庫存 #損失 #蔡易餘 #台肥 也許您會感興趣 推薦閱讀 劉鶴經濟報告 貨幣政策救市場 04:092020/03/27 焦點新聞 切割大陸台商 台灣經濟受傷 01:142020/03/27 論壇廣場 仿勞退 農民可領月退休金 01:152020/03/27 金融．稅務 南京小學展開 疫情防控應急演練迎開學 12:112020/03/27 兩岸 全球Q2恐大衰退 陸U型反彈 04:092020/03/28 焦點新聞 大外宣真好用 04:092020/03/28 論壇廣場 中國新視野－大陸經濟Ｖ型反彈無望 復甦將是漫漫長路 04:102020/03/28 全球財經 呂秀蓮：新冠疫情兩岸不斷較量 出現敵意螺旋 13:352020/03/28 政治 耕作期買不到肥料免驚 2周內補足需求量 17:462020/03/28 生活 疫情重創銀行業 KPMG：銀行業留意稅務管理 04:102020/03/30 投資理財 政治熱門新聞 時間改變了韓國瑜 韓粉感嘆：以前的韓總是… - 政治 觀光局主秘耍官威遭懲處 網點名：還漏了這個人 - 政治 要換掉陳時中？最新民調出爐 網大驚 - 政治 遭蘇貞昌重批不適合做立委 陳玉珍反擊了 - 政治 王浩宇疑酸郝柏村辭世 羅智強怒嗆：沒人性也該有限度 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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