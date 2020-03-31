由於沙烏地與俄羅斯聯手增產導致油價大血崩，紐約油價昨（30日）盤中驚見1字頭，每桶不到20美元大關，跌至18年來新低。擔憂低油價重創美頁岩油商，美國總統川普與俄羅斯總統普丁30日熱線磋商油價事宜，利多消息一出，國際油價今（31）日盤中暴彈逾7%。

美俄兩國元首電話會議過後，克里姆林宮發表聲明說：「雙方就全球石油市場現況交換意見，並安排兩國能源部長就油價問題進行磋商。」

在美俄熱線之前，川普接受媒體訪問時表示，「沙烏地與俄羅斯陷入一場油價爭鬥，雙方都瘋了，這樣做害了很多人。他們（沙俄）瘋狂搶奪市占，目前油價這麼低，確實需要拉高油價。」

IHS Markit指出，原油市場正面臨雙重打擊，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)談判破裂僅是部分原因，最大問題是疫情和全球多數經濟體需求驟減。

疫情持續在歐美惡化，重創原油需求，加上沙俄價格戰未歇，巨量原油充斥市場，紐約原油周一盤中暴跌10%、驚見1字頭，終場重挫6.6%，至每桶20.09美元。

美俄元首通話後，國際油價一度強彈逾7%，截至台北時間周二（31日）下午1點11分，紐約油價大漲5.28%，暫報21.15美元。

(中時電子報)