高雄市長韓國瑜發文悼念郝柏村，誤植為「五星上將」，遭罷韓團體質疑失言「太嚴重」；對此，高市新聞局長鄭照新說，年輕小編不熟悉軍隊編制，發現後很快更正，反倒親綠粉專曲解「五星旗上將」，對郝院長極度不尊重，他予以譴責。

前行政院長郝柏村辭世，韓國瑜3月30日晚間透過社群軟體發文悼念，第一版內文誤將「四星上將」寫成「五星上將」，罷韓團體及綠營粉專發現後馬上發文，諷刺韓國瑜又喝醉了，「他講的可能是五星旗上將吧？」

鄭照新31日接受媒體訪問提及此事，表示由於市長小編對軍隊編制不熟悉，誤認「一級上將」就是「五星上將」，出身軍校的韓市長發現後馬上通知小編更正；鄭照新強調，郝柏村院長一生捍衛中華民國生存，堅定不移，令人感念，典範長存。

此外，鄭照新回嗆，有心人沉溺於政治攻防，以輕佻態度見獵心喜，強加冠以「五星旗上將」這樣的字眼發文諷刺，是對郝柏村院長一生對中華民國貢獻與忠誠，極度缺乏尊重的行為，他予以譴責。

(中時 )