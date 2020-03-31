40年後，每100位台灣人將有近5位失智，國泰人壽推出業界首張認知功能障礙（俗稱失智症）實物給付保單，搭配健走增保額、健康回饋金，21~75歲都可投保，最高保障到85歲，一旦確診中度以上失智（CDR2分以上），保單即給付失智實物服務或現金。

這張保單是「不保本」定期險，即被保險人若保障期間並未罹患失智症，到85歲時保單即失效，但也因為不保本，所以保費相對便宜，尤其是男性、越年輕投保越便宜，一樣是月保障2萬元，21歲男性投保，繳費10年共繳17.24萬元（仍未算保費折扣），40歲男性投保則10年要繳26.52萬元，但相較現行有還本的失能險、長照險，一年就要2~4萬元保費，這種不保本定期險就像是花小錢買萬一罹病的保障。

國壽引用2018年國際失智症協會資料，2018年全球新增1千萬名失智症患者，平均每3秒就有1人罹患失智症。台灣失智症協會依其調查結果及內政部人口統計資料，推估2018年12月底台灣失智人口已超過28萬人，該協會亦推估至2061年失智人口將逾88萬人，每100位台灣人有近5位失智者，國壽表示，隨著高齡化社會來臨，失智症恐將是許多家庭要面臨的問題。

國壽這張失智症專屬實支實付健康險，訴求三大特急，一是國壽推廣的健走增保障，日行7,500步，一個月至少達成21天，二年內若有12個月達標，保額就增5％，20個月達標，保額就增加10％，即月保額2萬元，就變成2.4萬元，一年就多出4.8萬元保障。

二是投保後若未罹患失智症，保單每年就回饋保額10％，作為健康回饋金，即若21歲投保，到60歲都沒有罹患失智症，保額2萬元一年就回饋2千元，也有7.8萬元現金，國壽表示，也算是另一種小回本。

第三就是一旦確診是中度以上失智症，保戶即可選擇實物給付或現金給付，保單目前合作的是「中化銀髮事業」提供的失智症照顧服務，內容包含飲食照顧、口腔清潔、生活促進及受照顧者放鬆活動等，有助失智者減緩病症的進程。

國壽表示，這些實物給付是看被保險人或家人選擇的照護項目計費，如保額2萬元，但當月只用掉1.5萬元，剩下5千元就會以現金給付方式給保戶；保戶也可選擇全領現金，作為失智照護的費用。

目前保單只先跟中化銀髮合作，服務範圍以雙北市、台中及高雄都會區較為方便，國壽強調會陸續增加實物給付的提供廠商，現在投保的保戶，未來也可適用。

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