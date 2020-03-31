新冠肺炎疫情持續衝擊全球電影業，電影和戲院相關產業受到打擊，繼迪士尼、華納兄弟、環球等片商宣布多部電影延檔後，索尼影業31日也一次宣布7部電影的延檔計畫，包括由湯姆漢克主演的《怒海戰艦》直接從6月檔期宣布退檔，目前尚無新檔期。

《怒海戰艦》先前已多次更改檔期，最後敲定今年6月上映，結果3月首波定檔預告一發布，湯姆漢克隔天就在澳洲確診。目前他和太太麗塔威爾森已返美居家隔離，外媒報導他近期也無法進行電影宣傳，因此暫時移出6月檔期，上映之路十分崎嶇。

索尼影業推出的「蜘蛛人宇宙」新作《魔比斯》，由《自殺突擊隊》飾演「小丑」的奧斯卡男星傑瑞德雷托（Jared Leto）飾演黑暗反派英雄，該片早前預告曝光後讓影迷超期待，無奈不敵疫情，上映檔期從今年7月31日，延期至2021年3月19日。

《魔比斯》由《自殺突擊隊》飾演「小丑」的奧斯卡男星傑瑞德雷托飾演黑暗反派英雄。（摘自IMDb）

由湯姆霍蘭德（Tom Holland）、馬克華伯格（Mark Wahlberg）主演的遊戲改編電影《秘境探險》（Uncharted），經歷導演人選敲7次才搞定、因疫情影響無期限停拍後，這次面臨延檔命運，從2021年3月5日延到同年10月8日上映，讓網友感嘆：「我們真的看得到這部片嗎？」

睽違30年，延續原版《魔鬼剋星》的正宗續作《魔鬼剋星 未來世》也從7月10日，延到2021年3月5日；《比得兔兔》則從8月7日延到2021年1月15日上映；索尼和漫威將推出一部尚未命名的電影，原訂在2021年10月8日上映，目前也尚未宣布新檔期。在每部片都延後上映的情況下，反倒是由凱文哈特（Kevin Hart）主演的《單心爸爸》從原本的2021年1月15日提前到2020年10月23日上映。

(中時 )