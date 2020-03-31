國民黨立委葉毓蘭今在臉書表示，受到新冠肺炎疫情影響，衝擊許多產業，若未來失業問題加劇，恐會造成刑事犯罪率上升，加上防疫期間幾乎人人戴口罩，且部分員警被抽調執行防疫相關勤務，擔憂造成治安維護的破口。民眾黨立委高虹安表示，治安問題不是警方單一責任，百業蕭條讓人民生計受影響，政府應該盡速紓困，同時檢討警察人力、科技硬體設備不足問題，趁這波疫情研擬補足的方案。

台北市中山區北安路上的板信銀行昨日上午發生搶案，歹徒持槍搶劫，得手80萬元逃逸，警方正在追緝中。這起搶案也引起葉毓蘭關注，她擔憂新冠肺炎造成百業蕭條，引發犯罪動機，警察因執行居家隔離查訪工作，同時肩負維護治安，恐疲於奔命。

高虹安表示，戴口罩確實可能是治安破口，讓原本有犯罪思想的人，更容易趁機去犯罪，尤其是現在戴上口罩，無法藉由人臉辨識協助警方辦案，確實是隱憂，建議警方可以加強硬體設施，藉由行為辨識搭配監視器輔助，循線查到犯嫌。

高虹安強調，打擊犯罪維護治安是警察重要工作，不能因為疫情，人力分散而停擺，政府應該思考人力及裝備不足問題，一方面逐漸補足基層人力，同時強化科技硬體協助辦案，將可以防止犯罪率上升的問題。

民眾黨立委張其祿則說，概念上現階段確實是防疫優先，但警察還是要執行份內的工作，就像先前內政部有意取消全國行檢測勤務，引發民眾反彈，蘇揆也下令維持酒駕勤務，即便疫情嚴重，對於警方維持治安有信心。

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(中時 )