美股上周出現強勁反彈，有些投資人認為，美股大幅反彈是否意味著熊市已經結束。但高盛警告，美股還沒跌夠，觸底得看3大指標。

外媒報導，高盛首席美股分析師David Kosti指出，美國股市在上周迅速上漲18%後，投資人最普遍的疑問是「新的牛市開始了嗎？」他認為，未來幾周股市仍可能走低，建議投資人不要追趕這波反彈行情。

David Kosti表示，像上周那樣的劇烈飆升在熊市中很常見，熊市通常會被劇烈反彈打斷，然後恢復向下的走勢。在「新型冠狀病毒傳播放緩、有證據表明財政和貨幣刺激政策正在起作用、投資情緒和部位必須觸底」這3個條件成熟前，美股還不算觸底。

David Kostin指出，在金融危機發生後的2008年9~12月之間，標普500指數經歷了6次以上的9%反彈，有的反彈甚至高達19%，但直到2009年3月，標普500才算真的觸底。

不過他認為，標普500指數今年底將比目前的水位高出19%以上，只是未來幾周仍將承受短期痛苦。

(中時電子報)