樹林地政事務所與國立台中教育大學美術學系教授蕭寶玲教授合作舉辦「毛毛蟲女孩來了─蕭寶玲繪本原畫展」，4月1日起至6月30日在樹林地政事務所展出。（新北市樹林地政事務所提供／李侑珊台北傳真）

樹林地政事務所與國立台中教育大學美術學系教授蕭寶玲教授合作舉辦「毛毛蟲女孩來了─蕭寶玲繪本原畫展」，展期自4月1日起至6月30日止，在樹林地政事務所展出，歡迎各界踴躍前往參觀。

樹林地政事務所表示，非常榮幸能邀請蕭寶玲教授共同舉辦畫展。「毛毛蟲女孩」是一本透過出版社文編綿密溝通而形成的繪本創作，蕭教授以擅長的濕筆水洗技巧，將「毛毛蟲女孩」小露打造成頂著一撮紅毛、穿著藍色洋裝、白色襪子和紅鞋的活潑女娃娃。在畫面中蹦蹦跳跳的小露，一會兒變身為大明星，一會兒又成了女總統，故事中多數角色會自動從文字中跳出來，歡迎有興趣的民眾撥冗前往欣賞。

樹林地政事務所進一步表示，為提供開放、友善之藝文交流環境，樹林地所均定期舉辦藝文作品展覽，希望藉由多面向的藝文作品展出，給予大眾不同的視覺享受，也期望到所的民眾能多多給予建議，一同營造優雅且富有人文涵養的洽公環境。

(旺報 )