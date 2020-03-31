昭惠實業公司配合防疫，增加2台國家隊口罩機台，目前共有3條生產線。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁感謝員工日以繼夜趕工及國軍弟兄的支援。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁31日到朴子市昭惠實業公司視察口罩生產狀況，他感謝員工日以繼夜趕工及國軍弟兄的支援；昭惠原有1條口罩生產線，日產4萬片，配合政府防疫，增設2台國家隊產製的口罩機台，現在日產最多可達約20萬片，翁章梁表示，口罩不僅用來防疫，也有安定民心作用，昭惠在台灣防疫作戰中，善盡企業社會責任，著實令人感動。

翁章梁今日在昭惠實業公司董事長黃惠豐、嘉義後備指揮部指揮官陳德華及縣府經發處長江振瑋等人陪同下，了解口罩生產情形，並送上餐點慰勞廠房員工及國軍。黃惠豐說，昭惠主要為生產護具與醫療耗材的大廠，以往原有的1條口罩生產線，只在有訂單時才會開啟，這次配合防疫，增加2台國家隊口罩機台，目前共有3條生產線。

翁章梁說，昭惠是嘉義縣內唯一一間生產口罩的工廠，在嚴峻的疫情下，生產口罩的公司扮演著重要防疫角色，現在口罩需求量大增，幸好有國軍及志工的協助，補足人力不足的部分；過去遭逢災情時，台灣上下一條心，大家一同攜手面對，並做好各項因應作業，他認為，台灣人的無私奉獻及團結力，是這塊寶島的美麗之處。

黃惠豐說，為了提升產能，不僅輪兩班制日夜趕工、投入將近40位員工生產，但人力仍有限，幸好有國軍支援15位國軍弟兄，協助負責包裝等相關非技術工作，他們工作時非常有紀律，對於公司在人力調派上，有很大的助益。

(中時 )