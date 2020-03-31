台灣新冠肺炎確診人數突破300人，讓即將進入股東會旺季的上市櫃公司惶惶不安，尤其是對執意參與股東會的發燒股東設立「發燒隔離專區」是否會引起群聚感染感到憂心，包括大立光(3008)、台達電(2308)及華通(2313)等大公司均希望主管機關能夠增加「線上視訊股東會」選項，讓公司可以依照疫情變化選擇辦理「實體股東會」或是「線上股東會」，以避免公司高層主管及群聚感染風險。

全球新冠肺炎疫情持續延燒，各國紛紛祭出嚴格維持社交距離，甚至是封城禁足的管制措施，台灣疫情雖尚在控制之中，但確診人數因海外回國人數激增突破300人，隨著確診人數攀升，衛福部日前亦建議「室內100人、室外500人」活動停辦，並考慮針對「未保持適當社交距離者」開罰，相關規定對股東人數動輒上千、上萬，甚至十萬人以上的上市櫃公司可說是「惡夢」，如何找到可以符合衛福部標準，安全舉行股東會的室內或室外場所，並將參加股東人數控制在「室內100人或室外500人以內」是極大的考驗。

再者，由於金管會認為，股東會依證交法一定要舉行實體股東會，因此若新冠肺炎疫情延續到6月，金管會亦打算祭出放寬單天100家股東會的限額、股東會應設「發燒股東隔離區」、股東會允許現場委託代理投票及股東會地點若出現社區傳染，可以臨時公告變更地點等四大緊急措施，讓上市櫃公司實體股東會能順利進行，但上市櫃公司對於設置「發燒股東隔離區」還是心存疑慮，畢竟台灣未針對新冠肺炎進行全面性普篩，上市櫃公司難以分辨發燒股東是感冒、流感，還是高傳染力的新冠肺炎，在股東會場設置「發燒隔離專區」，恐讓租借場地的飯店或餐廳心生畏懼不願出借，若在公司廠區設置專區，又可能將病毒風險帶至公司廠區，進而影響到公司運作，甚至若有股東因不願至「發燒隔離專區」，事先吃退燒藥參加股東會，恐增加公司高層主管及其他股東遭感染的風險。

儘管證交法規定股東會一定要舉行實體股東會，在全球新冠肺炎疫情持續大流行下，許多國家均將防疫視同作戰，採取如：限制民眾行動自由等嚴格管制措施，發燒者不能上學、不能登機、不能搭乘大眾交通工具可說是普世標準，這些都是為公眾利益限制個人私利，沒有理由在股東權利這一項就不能被限制，主管機關應該放下堅持，在保障上市櫃公司經營團隊及健康股東、降低群聚感染防疫前提下，聽取上市櫃公司建議，增加「線上股東會」選項，保持彈性，以免股東會成為台灣全民辛苦得來的防疫成果的破口。

(時報資訊)