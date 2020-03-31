台灣大(3045)宣布，其獨家賣Google Nest Mini中文化智慧音箱再寫銷售紀錄，台灣大去年底與Google合作，成為新一代智慧音箱獨家銷售合作夥伴，不僅上市一週即賣破萬台，更創下上市不到一百天，銷量即超過競業同期間的銷售總和，讓台灣智慧音箱市場大洗牌，不論是通路實力或整合行銷力都在電信業創下驚人成績，進而全面推動家戶升級「Smarter Home」，未來台灣大將持續結盟更多合作夥伴，擴大智慧音箱生態系。

根據台灣大銷售顯示，Nest Mini主力用戶集中在30到49歲的上班族，約佔6成、其次為20到29歲的年輕嚐鮮族，約佔2成，所有功能中「聲控播放MyMusic音樂」最受歡迎，最常播放華語流行、原聲帶音樂，近期MyMusic也引進網路廣播「Podcast播客節目」。

台灣大與Google雙強結合最大的優勢，是讓Nest Mini在地中文化，更搭載眾多服務，特別是Nest Mini背後擁有Google助理的AoG（Actions on Google）開放式開發平台，讓開發者得以快速建置、串聯起Google助理與在地服務。Nest Mini還可串聯多達3,500個全球家電品牌，包括LG、小米、大同、中保無限+、D-Link、TP-link、Philips Hue、Yeelight、surco等，讓智慧音箱成為家庭聲控智能家電的中樞。

此外，Google Nest Mini也充分扮演家戶聲控中心的角色，串起台灣大集團的電信、光纖上網服務推出的「好速成雙」專案，月付999元起，即可享行動上網及光纖上網吃到飽、網內通話通通吃到飽，網外每月950分鐘等專案，消費者可以針對需求選擇。

(時報資訊)