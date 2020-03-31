新冠肺炎疫情延燒全球，連帶衝擊經濟，影響美股多次熔斷探底，台股亦倍受衝擊，刷新史上最大跌點紀錄。面臨2008金融海嘯以來最大動盪，Yahoo奇摩股市根據App台股瀏覽量的成長幅度，公布2020年第一季「十大爆紅台股榜」。

綜觀台股瀏覽榜，疫情促使股民積極尋找資金避風港，由「高股息」題材逆勢突圍，穩健高配息的金控股一舉攻佔4席，台積電、中鋼配息吸睛重返榜單。而ETF則由元大S&P原油正2及富邦VIX瀕臨下市危機，成為網友關注標的。

【2020年第一季十大爆紅台股榜】（圖／Yahoo奇摩提供）

從Yahoo奇摩股市首季「十大爆紅台股榜」榜單中，「高股息」題材成為股民關注焦點，穩健高配息的金控股一舉攻佔4席，包括分佔前3名的第一金、兆豐金、玉山金以及名列第9名的中信金，均吸引存股族關注。

與金控股同樣為高股息題材的被動元件大廠禾伸堂及台灣鋼鐵業龍頭中鋼，分別名列第4、7名。去年遭同業控告壟斷而支付高額和解金的禾伸堂，今年在董事會決議超額配息7元、換算現金股息殖利率為7%以上後，成為少有配發高股息殖利率的電子業者，備受市場矚目。

而中鋼受到市場調整影響，已連續虧損數月、且股價持續下探，引起期待分配股息收益者的高度關注！而位居第10名的台積電去年從每年配息1次變成4次，加上過去12年的配息相較金融海嘯時成長逾10倍，成為股民熱議話題。

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(中時電子報)