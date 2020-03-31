高雄市新興區一家酒吧，31日凌晨4點多，21歲李姓女員工與28歲的陳姓男友因為細故發生爭吵，盧姓副店長出面制止，卻引發陳男不滿，隨即找來蔡姓男子等3名友人，拿著球棒以及利刃將盧姓男子砍殺成傷後隨即駕車逃逸，警方火速出動快打部隊，立即在附近攔查可疑車輛，將4名看熱鬧的民眾逮捕，所幸事後迅即查明請回，並循線在台中逮獲涉案3嫌，目前教唆傷人的陳嫌仍在逃中。

高雄警方快打部隊獲報有街頭流血衝突，趕到現場發現一輛轎車行跡可疑，數名員警持槍喝令車上乘員趴下，結果只是誤會一場。

警方調查，李姓女子因為感情問題與陳姓男友在酒吧店門口發生爭吵，當時副店長盧男擔心影響生意，撂下:「不要跟他多講，趕快回店內。」引起陳男不滿，隨即電召友人報復，導致盧男臉部、左手臂多處刀傷，隨即搭乘車輛離去，快打警力到場後立即壓制場面，將現場4人帶回釐清是否與本案有關，後發現只是在場看熱鬧的民眾，所幸警方及時掌握涉案車輛及對象，隨即全力展開追緝，並已台中緝獲3名嫌犯，刻正追查主嫌陳男下落中。

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(中時電子報)