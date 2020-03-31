緬甸華僑李國輝，因與同鄉蘇姓男子陳姓室友的口角糾紛，2017年11月竟在新北中和分租公寓縱火，導致9人葬身火窟，李男犯案後還留在現場「欣賞」，被巡邏員警發現逮捕，歷經多次審判，皆認定他罪嫌重大，李男起初表示自己不怕死刑，後又改口「聽不懂中文」狡辯，高院更一審今仍判處死刑．

本刊調查，李國輝懷疑蘇姓同鄉在臉書社團上挑釁，又認為陳姓室友不斷發出噪音騷擾，竟於2017年11月在中和租屋處縱火，由於該處為違法隔間，一層樓被隔成28間房，木造隔板無法阻擋烈焰，火勢一發不可收拾，導致9人喪身火窟。

李嫌犯案後還留在現場「欣賞」，遭員警當場逮捕，而在審理期間，李嫌揚言自己「不怕死」，要法官「怎麼判都可以」，一、二審判決都判處死刑，他卻在審判過程中改口，表示自己「聽不懂中文」，指控證詞不符合正當程序，要求法院重新調查。

案經上訴，台灣高等法院更一審受理後，認定李國輝已達與社會永久隔離的程度，因而於今日判處死刑，褫奪公權終身。

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(中時電子報)