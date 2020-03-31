大陸各地近期陸續積極復工，但面對市場銷售下滑、應收帳款收回風險提高、屆期債務待償付、工資與租金等大量固定成本，嚴重考驗大陸台商現金水位管控能力。安侯建業聯合會計師事務所會計師劉中惠表示，若台商考量時效性與資金成本，又不想增資被綁住，或可選擇「關係企業間借貸」這條路應應急，但需同時留意借款金額限制。

安侯建業聯合會計師事務所協理任之恒補充，在大陸現行外匯管理制度下，公司對外借款的額度受到申請投資總額與註冊資本差額的限制，也就是俗稱的「投註差」。舉例來說，申請投資總額為300萬美元的企業，若註冊資本為210萬美元，則90萬美元的投註差額就是公司可舉借外債的上限。

任之恒解釋，外債還區分為短期外債及中長期外債，前者期限為1年以內，只能用於流動資金，不可用於固定資產投資等用途。後者年期較長，用途較具靈活性，但所占外債額度屬永久性，即使償還貸款，也無法恢復外債額度。

但劉中惠提醒，如大陸台商選擇較有彈性的「關係企業間借貸」，要注意魔鬼藏在細節裡，若未事前正確辦理投資申請及外債登記手續，日後恐衍生連借貸本金都無法匯出的問題，借貸雙方利息費用與收入稅上的認定標準也會影響這個交易的整體資金成本，因此需要更謹慎。

至於借款利率，目前大陸稅法也有明訂標準，不得超過當地（省）金融企業提供的同期同類貸款利率。

(旺報 )