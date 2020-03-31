亞太地區新冠疫情何時結束？WHO：還早！ 14:352020/03/31 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織（WHO）西太平洋區域主任葛西健（Takeshi Kasai）31日表示，新冠疫情在亞太地區「遠未結束」，當前控制疫情擴散的舉措，只是在爭取時間，讓各國能為大規模社區傳播做好準備。 葛西健表示，只要大流行持續，即使用上所有舉措，該地區的傳播風險也不會消除；他強調，防止大規模傳染的準備工作必須落實到每一個人。 葛西健也對感染病例數逐漸減少的國家提出警告稱，不要因此降低戒心，否則病毒可能捲土重來。 (旺報 ) #疫情 #規模 #傳播 #亞太地區 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國超越義大利 成新冠肺炎確診第二高 00:302020/03/27 國際 G20視訊峰會 習籲減稅救全球 04:092020/03/27 焦點新聞 NAND Flash漲勢 下半年恐反轉 01:152020/03/27 財經要聞 觀念平台－疫情蔓延全球 台灣應超前部署產業轉型機會 01:152020/03/27 產業特刊 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 女星閃嫁大25歲百億富商 一張慶生照洩驚人豪門生活 21:452020/03/28 娛樂 專家傳真－當疫情來襲 帶動改變契機 04:102020/03/30 產業特刊 中小投信利多 鼓勵投信躍進 兩大鬆綁 04:102020/03/30 金融．稅務 定期定額族最愛台股基金 出線 04:102020/03/30 投資理財 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 兩岸熱門新聞 原油史詩級崩跌 反而救了陸經濟 - 焦點新聞 - 旺報 亞太地區新冠疫情何時結束？WHO：還早！ - 兩岸 - 旺報 日本護衛艦和大陸漁船在東海相撞 - 兩岸 陸出大招防控無症狀感染者 專家支持 - 兩岸 北京境外輸入確診達164例 來源擴至19國 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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