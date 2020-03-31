世界衛生組織（WHO）西太平洋區域主任葛西健（Takeshi Kasai）31日表示，新冠疫情在亞太地區「遠未結束」，當前控制疫情擴散的舉措，只是在爭取時間，讓各國能為大規模社區傳播做好準備。

葛西健表示，只要大流行持續，即使用上所有舉措，該地區的傳播風險也不會消除；他強調，防止大規模傳染的準備工作必須落實到每一個人。

葛西健也對感染病例數逐漸減少的國家提出警告稱，不要因此降低戒心，否則病毒可能捲土重來。

(旺報 )