經濟部加工出口區管理處副處長劉繼傳31日表示，為了促進園區體感科技產業發展動能，加工處攜手西基動畫和智冠科技等廠商，開設體感科技培訓班，結合業師及實作，培育即戰力人才，其中，動畫就業培訓班，以長期培訓就業導向的燈光合成人才、以及動畫人才為目標，另有國際遊戲美術培訓班，以提升多媒體美術人才，對接廠商需求並媒合人才就業，為體感產業注入即戰能力的菁英。

加工處副處長劉繼傳指出，此一培訓課程，同時鏈結知識型開發社群、以及在地廠商，辦理系列活動、體感技術黑客松及培訓工作坊，提供跨域技術交流及體驗機會，內容遍及遊戲、辨識技術、醫療照護、APP及軟體開發、美術、AI技術應用、音樂串流與語音辨識、3D動畫、IOT及OPEN API等領域，除了推廣體感科技產業新知外，也可提升體感人才技術戰力。

他說，在課程培訓方面，結合產業與廠商需求，培訓班的特色就是由西基動畫和智冠科技等廠商，提供教材、專業課程設計、業師參與授課，並提供就業機會，質精的小班制培訓模式，搭配實際專案研析與實作，使得人才具有新穎點子，兼具實用價值，進而創造經濟價值。

(工商 )