金鐘視后黃姵嘉在公視「熊促咪家庭生活劇」《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，飾演「帶賽」媳婦，新婚前後公公與老公就相繼掛掉，跟劇中婆婆鍾欣凌上演婆媳過招。此外，黃姵嘉在劇中除了周旋在兩大天團偶像張書偉及許孟哲之間，還跟日籍帥哥岡本孝分別都有吻戲演出。

黃姵嘉劇中與許孟哲隔著紗接吻，畫面浪漫唯美，其實當天氣溫高達三十幾度，兩人都汗流浹背。黃姵嘉爆料，因為吻的程度不同，所以在與許孟哲拍吻戲之前有去刷牙，反觀與書偉的淺淺一吻就沒特地準備直接就上了，她笑向書偉喊話：「真的是因為只是輕輕碰一下而已，而且在趕戲嘛。張書偉，原諒我啦！」

黃姵嘉在《我的婆婆》吻三男，對上張書偉，她沒刷牙就上了。（圖／公視）

劇中為了振興百年餅店家業，黃姵嘉時常跟鍾欣凌對著幹，個性直接，對婆婆有話直說，簡直是「驚世媳婦」，黃姵嘉說：「是真的會被洗門風的那種！」但私下兩人相當好，黃姵嘉表示，戲裡她只願意叫鍾欣凌為「老闆娘」，但戲外卻親暱喊「媽媽」，「欣凌姐人非常好非常溫暖，讓我忍不住叫她『媽媽』！我想如果我是她媳婦的話，應該很幸福吧！有這麼體貼、這麼溫暖的婆婆，應該是所有女性夢寐以求的吧！」

黃姵嘉因為很想嘗試喜劇，看了第一集劇本就被吸引，「第一集在寫小鷗老公死法時，我就覺得這劇荒謬的太可愛！太好笑了！」加上戲劇鐵三角，陳慧玲製作人、鄧安寧導演、溫怡惠編劇夢幻組合，讓她決定接演。

「但這部戲對我而言是反差非常大的！從一開始讀本緊張的有點抖，到後來在片場笑到狂抖！」黃姵嘉坦承自己不會講台語，一度擔心自己在片場被排擠，「那時候自己腦補，怕會影響拍攝，或是沒辦法跟大家融合在一起的感覺！所以打算上課惡補，沒想到上了幾堂課之後發現，天呀！我台語真的好爛！」

縱使如此，卻沒有影響黃姵嘉在《我的婆婆》劇中的表現，她靠著毅力，用熟悉音調的方式把台語台詞記起來。也加快語速，呈現角色直接、潑辣的個性，「那段時間我講話都劈哩啪啦劈哩啪啦，再加上罵髒話的話，真的就是小辣椒一枚。一開始我還不太適應，好怕自己會咬到舌頭，但到後來覺得蠻爽的，有一種快感。」

金鐘視后的世紀PK (左)黃姵嘉(右)鍾欣凌《我的婆婆》爆笑過招。（圖／公視）

電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》將在今年6月6日播出。描述小鷗（黃姵嘉 飾）在嫁入蘇家前後，公公跟老公就相繼掛掉，使她完全不得婆婆彩香（鍾欣凌 飾）的歡心。而蘇林彩香（鍾欣凌 飾）承受著喪夫、喪子之痛，以及家族餅店「珍賀齋」的倒閉危機，偏偏她的四個子女都不願意接家業，讓彩香決定關掉餅店並北上依靠子女們，想不到這些「不孝子們」各懷鬼胎，像詐騙集團一樣要訛詐自己的養老金，上演媽媽與子女、婆婆與媳婦間瘋狂、脫序的家族戰爭。原本與彩香已是井水不犯河水的小鷗，陸續聽到蘇家兒女詐騙的誇張行徑，同情心、好勝心湧上心頭的她決定與「珍賀齋」忠誠的糕餅師傅發貴（張書偉 飾）留守餅舖繼續拼下去！命運是如此的巧妙，蘇家的鬥爭能化解嗎？小鷗能助彩香一臂之力挽救母子問題嗎？「珍賀齋」還有機會起死回生「重振雄風」嗎？

黃姵嘉從影最大挑戰，《我的婆婆》快嘴說台語、罵髒話、忤逆婆婆樣樣來。（圖／公視）

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(中時電子報)