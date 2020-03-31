南科帶來大批就業人潮，間接帶動房市及商圈發展，近期又宣佈南科三期即將落腳台南善化「看西農場」，預估將創造5,000個就業機會，周邊房市已蠢蠢欲動。其中街道整齊、綠地如茵的LM特區，環境猶如置身國外歐風別墅莊園，受到科技新貴、高資產族群喜愛；也有人偏好完善生活機能，鎖定繁榮舊市區購屋，隨著就業人口增加，低房價優勢，刺激北漂科技人返鄉就業，帶動大台南整體房市。

21世紀不動產善化南科加盟店店長李大森表示，由於南科的開發建設，刺激鄰近善化、新市與安定生活圈房市迅速成長，近年來有許多在南科就職的主管與工程師，紛紛至緊鄰南科園區的善化一帶購屋置產。目前南科生活圈購屋以善化、新市交界的「LM特區」為首選，主要因為LM特區為善化目前發展最完整的重劃區，鄰近園區僅5分鐘車程、街道規劃整齊、屋齡新，吸引許多南科人購屋。

李大森表示，LM特區以透天產品為主，總價多為1,200-1,800萬元，亦有建坪近百坪的透天別墅，總價約2,000-3,000萬元以上，換算單價每坪20-30萬元，整體房價略高於善化舊市區每坪12-18萬元。他認為，未來2023年F、G區開發後，土地成本每坪約15-20萬元間，低於目前善化舊市區地價，30坪透天別墅總價上看1,100-1,300萬元，加上因FG區接近善化舊市區，生活機能更方便，增值空間大，「如果不急著買房子，這個區段的房子也是不錯的選擇。」李大森說。

依實價登錄資料顯示，目前善化平均房價每坪落在12-18萬元，相較於北部兩大科學園區週邊房價，內科平均每坪55萬元、竹科28-32萬元。

21世紀不動產企劃研究室指出，台南的房價相較於六都來講相對親民，相信會有許多在南科就職的科技新貴購入周邊房產，對於早期「北漂」至北部及竹科的台南人而言，也具有相當的吸引力，可望返鄉工作，勢必也會吸引包租公置產投資，整體而言房市持續看好。

不過，上揚國際台南業二處總經理杜昀容則認為，「南科效應影響的是整個大台南房市，喜歡別墅環境的就會往獨立開發區前進，在意生活機能的還是會到永康或台南市中心購屋。」他分析，基本上單純別墅規劃的區域，強調生活質感，機能就稍微欠缺，LM區機能必須倚賴善化和新市生活圈，開車約5-10分鐘；FG區離善化生活圈近一點，開車3-5分鐘。

他也補充說明，LM區開發至今快10年，目前已進入開發末期，以透天別墅為主，大樓產品不超過5棟，最新推案為「聯上APPLE」，是該區最後一塊大型社區建案；FG區目前正在區段徵收，預計需再等2-3年，預估也將是別墅產品為主。

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(中時電子報)