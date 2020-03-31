時代力量黨主席徐永明驚傳婚變消息，監察院今天公布最新一期廉政專刊，徐永明在財產申報資料中，配偶欄竟是空白，引發外界關注。記者致電徐永明，電話未接無法取得聯繫。稍早，徐永明透過臉書證實，這是去年中所做的決定，個人私領域範圍涉及家人，拒絕訪問。

針對婚變傳聞，徐永明在臉書表示，「謝謝大家關心，這是去年年中所做的決定，個人私領域範圍涉及家人，婉拒訪問。再次謝謝大家關心。」

(中時 )