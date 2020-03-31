時力黨主席傳婚變 徐永明臉書證實：這是去年中做的決定 14:182020/03/31 中時 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 時代力量黨主席徐永明傳出婚變消息，徐永明稍早在臉書證實，這是去年中的決定，謝謝關心。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 時代力量黨主席徐永明驚傳婚變消息，監察院今天公布最新一期廉政專刊，徐永明在財產申報資料中，配偶欄竟是空白，引發外界關注。記者致電徐永明，電話未接無法取得聯繫。稍早，徐永明透過臉書證實，這是去年中所做的決定，個人私領域範圍涉及家人，拒絕訪問。 針對婚變傳聞，徐永明在臉書表示，「謝謝大家關心，這是去年年中所做的決定，個人私領域範圍涉及家人，婉拒訪問。再次謝謝大家關心。」 (中時 ) #徐永明 #婚變 #臉書 #黨主席 #專刊 也許您會感興趣 推薦閱讀 不是台北桃園！名嘴爆韓若被罷免後的下一步 11:282020/03/27 政治 吳斯懷正版臉書開張 竟秒遭網軍出征 09:082020/03/28 政治 臉書找打工淪替死鬼 去年查獲602名少年車手 16:232020/03/28 社會 吳斯懷臉書有「藍勾勾」 網紅議員氣炸 08:002020/03/29 政治 時力政情民調 7成5肯定蔡政府防疫作為 11:512020/03/29 政治 小貓抓破房間壁紙 意外揭驚人真相 18:162020/03/29 日常 金門臉書防疫宣導 5鄉鎮接力瘋傳「潮」姿勢 17:062020/03/30 生活 金門潮姿勢防疫 5鄉鎮接力 04:102020/03/31 地方新聞 超市掃貨被罵「囤貨婊」 善心女發文訴苦：希望大家善待彼此 08:562020/03/31 國際 費鴻泰批陳菊誆騙小林村災民遭怒告 二審判無罪 11:052020/03/31 社會 政治熱門新聞 時間改變了韓國瑜 韓粉感嘆：以前的韓總是… - 政治 要換掉陳時中？最新民調出爐 網大驚 - 政治 觀光局主秘耍官威遭懲處 網點名：還漏了這個人 - 政治 遭蘇貞昌重批不適合做立委 陳玉珍反擊了 - 政治 泛綠民調這項數據讓韓粉超安心：罷韓一定過不了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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