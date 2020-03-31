防護措施不足 亞馬遜員工抗議 14:252020/03/31 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著新冠肺炎危機加劇，亞馬遜（Amazon）在美國的員工發聲抗議，要求僱主提供員工更安全的工作環境。 亞馬遜在紐約史泰登島員工周一在倉庫外罷工抗議，表示亞馬遜並未採取保護員工的措施，因為倉庫一名員工已經確診，他們要求亞馬遜關閉該據點。 亞馬遜隨後表示已開除組織罷工的員工史摩爾（Chris Smalls），強調此人在有薪的居家隔離期間參與抗議。亞馬遜指出僅有15人抗議。不過，發動抗議者則稱有50人。 亞馬遜在義大利佛羅倫斯附近的據點，周一也有數十位員工抗議。 (工商 ) #亞馬遜 #抗議 #倉庫 #罷工 #據點 也許您會感興趣 推薦閱讀 伺服器概念股 耀眼 01:152020/03/27 證券．權證 《通信網路》「疫」起拚轉型，亞太電布局智慧零售 15:062020/03/27 財經 全台85個據點統一精工轉靠台塑化陣營 19:402020/03/27 財經 血汗中的血汗？美企加班文化讓人不寒而慄 21:242020/03/27 日常 托美空降優比速CEO 百年來首位 04:092020/03/29 全球財經 義逾萬不治 西單日死亡數創新高 04:102020/03/30 國際大事 攜手當地最大電商 宏達電VIVELAND插旗沙國 04:102020/03/31 產業．科技 權證星光大道－元大證券 和碩 權值股反彈代表 04:102020/03/31 證券．權證 台灣民主正在演歷史穿越劇 04:102020/03/31 時論廣場 台中工廠火警移工3死 移工團體戴「口罩」勞動部前抗議 11:542020/03/31 生活 財經熱門新聞 青安房貸利率跌破1％ 買房好時機？小心成經濟泡沫亡魂！ - 財經 就剩明天！58元買王品1股 爽拿2200元餐券 - 財經 有救了！川普找大咖喬油價 油市逆天復仇 - 財經 全球經濟衰退成定局 晶圓廠將掀關廠大潮 - 財經 別急著進場！高盛：美股還沒跌完 觸底看3訊號 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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