隨著新冠肺炎危機加劇，亞馬遜（Amazon）在美國的員工發聲抗議，要求僱主提供員工更安全的工作環境。

亞馬遜在紐約史泰登島員工周一在倉庫外罷工抗議，表示亞馬遜並未採取保護員工的措施，因為倉庫一名員工已經確診，他們要求亞馬遜關閉該據點。

亞馬遜隨後表示已開除組織罷工的員工史摩爾（Chris Smalls），強調此人在有薪的居家隔離期間參與抗議。亞馬遜指出僅有15人抗議。不過，發動抗議者則稱有50人。

亞馬遜在義大利佛羅倫斯附近的據點，周一也有數十位員工抗議。

(工商 )