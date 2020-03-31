台灣自來水公司31日舉行董事長交接，新任董事長由現任總經理胡南澤先生陞任。

經濟部表示，經行政院核定由現任總經理胡南澤先生陞任，並代理總經理職務。31日舉行交接典禮，並由經濟部曾政務次長文生親自監交。

台水公司指出，新任董事長胡南澤，現年64歲，國立成功大學土木工程學系畢業、國立成功大學環境工程學系碩士。74年全國性公務人員高等考試環境工程類科及格、87年臺灣地區省（市）營事業機構人員第十二職等考試環境工程類科及格，於77至79年間奉經濟部甄試派赴西德研習自來水供應19個月，並參加考試院101年度高階文官培訓飛躍方案領導發展訓練班結業。自71年起即於台灣自來水公司服務，迄今已將近38年。

台水說，胡董事長過去歷任工程師、課長、組長、副理、經理、總工程師、副總經理及總經理等職務，經基層職務逐步升任、歷練完整，熟稔自來水事業之工程及業務經營，自民國102年6月21日接任台灣自來水公司總經理職務以來，加強推動自來水各項重大工程建設，並積極進行興革改善作為，績效卓著，其專業度讓各方有目共睹，相信在胡董事長的領導之下，就任後帶領台水公司全體員工齊心一力完成各項任務，帶給國人更優質自來水品質與服務。

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