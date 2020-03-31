俄羅斯過去五年花了超過400億美元來充實金庫。現在，宣佈停手了。俄羅斯中央銀行週一宣佈，將從4月1日開始停止購買黃金，但沒有解釋此舉緣由。分析師說，俄羅斯黃金儲備已經很多，可能不需要更多。

另外，鑒於金價接近七年高位、國際投資者渴求避險資產，俄羅斯交易商可能希望出售。最近幾周，由於冠狀病毒在金融市場引發恐慌，黃金已成為非常時髦的投資，但一些交易商在採購金條方面遇到了困難。

「央行正在向黃金賣方發出信號，他們應將供應重新定向外部，」ING首席俄羅斯經濟學家Dmitry Dolgin表示。「全球需求似乎很高。」

全球對冠狀病毒疫情的恐慌和中央銀行的大量刺激措施激發了對黃金的需求。但是，即使在世界各地的保險庫中存放著成千上萬噸金條，也很難在需要的時間和地點買得到。黃金通常用普通商業航班運送，而疫情期間無數航班被取消。

倫敦時間下午5：34，金價穩定在每盎司1622美元。

來自俄羅斯的更多黃金可以緩解市場緊張。莫斯科Lanta Bank貴金屬部門副主管Eduard Rybkin說，供應商可能會選擇包機方式向主要買家供貨。

他說，倫敦等傳統買家的需求很大，印度、土耳其和新加坡等地也有需求。

近年來俄羅斯大量購買黃金，一直是支撐市場的主要支柱，在投資者拋棄避險資產、轉投高風險高收益率資產的時候支撐了金價。俄羅斯中央銀行持有的黃金儲備價值約1200億美元。

黃金約占俄羅斯國際儲備的20%，不僅處於歷史較高水平，也高於其他中央銀行。

(中時電子報)