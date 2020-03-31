金鐘視后黃姵嘉在公視「熊促咪家庭生活劇」《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，飾演新婚前後公公與老公就相繼掛了的「帶賽」媳婦，在導演安排下，劇中她個性直接講話犀利，與同樣為金鐘視后的鍾欣凌上演婆媳過招，她笑說「如果真的有這種媳婦，應該已經被『洗門風』一百遍！」

《我的婆婆》將嚴肅婆媳問題，以輕鬆詼諧的喜劇呈現，像是劇中婆媳對夫家百年餅店有不同經營理念，黃姵嘉在劇中為了拯救家業，大聲數落指著婆婆鼻子罵。不過兩人雖在戲裡互不相讓，戲外卻非常合得來，黃姵嘉更讚「欣凌姐人非常好非常溫暖，讓我忍不住叫她『媽媽』」，也說道「有這麼體貼溫暖的婆婆，應該是所有女性夢寐以求的」。

在劇中黃姵嘉和張書偉、許孟哲、日籍帥哥岡本孝分別有吻戲。在拍攝和許孟哲吻戲當天達高溫30幾度，唯美鏡頭背後2人早已汗流浹背，黃姵嘉爆料因為吻的程度，和許孟哲吻戲前有刷牙，但和書偉淺淺一吻則直接上，她笑說「輕輕碰一下而且在趕戲，張書偉原諒我」。

黃姵嘉回想當初接演時，除了有重量級「戲劇鐵三角」製作人陳慧玲、導演鄧安寧、編劇溫怡惠，自己也想嘗試喜劇，而她也透露先前曾被演員謝祖武稱讚有喜劇潛力「有望成為『台灣吳君如』」。劇中台詞需常講台語，本身不熟捻台語的她特地去上課，靠著毅力、用熟悉音調的方式把台語台詞記起來。為了更符合角色潑辣個性，她也加快講話速度、簡潔有力並大剌剌罵髒話，「那段時間我講話都劈哩啪啦劈哩啪啦，再加上罵髒話的話，真的就是小辣椒一枚。一開始我還不太適應，好怕自己會咬到舌頭，但到後來覺得蠻爽的」。電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》將在今年6月6日播出。

黃姵嘉在《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇中快嘴說台語，罵髒話、忤逆婆婆樣樣來，堪稱從影來最大挑戰。（公視提供）

黃姵嘉（右）在《我的婆婆怎麼那麼可愛》吻三男，虧待張書偉（左）吻前絲毫沒準備。（公視提供）

黃姵嘉（左）與許孟哲（右）吻戲浪漫唯美的鏡頭下，兩人早已汗流浹背。（公視提供）

(中時 )