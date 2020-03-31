台中捷運公司為迎接年底捷運正式通車營運，在群眾募資網站開賣迴力車！台中市議會民進黨團總召陳世凱接獲民眾陳情，1次購買5台迴力車，竟被收取5次的運費，抨擊簡直把購買民眾當「盤子」，1個人剝好幾層皮。

陳世凱指出，打開募資平台贊助，眾多寄送資訊，就是沒有讓人選擇數量的地方，民眾試著下訂看看是否能注意到寄送地址相同而打包寄送，沒想到卻在同一趟運送中被收多次運費；如此不人性的設計，連民眾最基本的需求都沒有考慮到，官員簡直尸位素餐。

市議員林祈烽表示，如果這樣的設計是預設1人1台，那應該明白表示，1人限購1台，不是像這樣不上不下的內容，讓民眾誤會造成權益受損。

市議員張耀中質疑，額外贊助部分，是否有法源支持，捷運公司畢竟有其行政目的，不能完全比照私人募資方式，應取得充分的授權依據；並且公開募得資金的帳目、用途等資訊。如此漏洞百出，市長臉書宣傳卻大剌剌寫著好康來囉！讓人感到格外諷刺。

(中時 )