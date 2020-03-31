立委徐志榮邀集相關單位解決頭屋鄉缺水問題，自來水公司增設北坑接水點，並完成裝表通水。（徐志榮團隊提供／何冠嫻苗栗傳真）

立委徐志榮爭取經濟部水利署同意補助頭屋鄉「簡水改接台水」，分三期施作，並設置支援點支援簡水系統用水量，但近期逢枯水期，簡水水量、水壓不足，無法補足水源缺口，民眾無水可用叫苦連天，徐志榮即刻邀集相關單位研商解決方案，已增設北坑接水點，並完成裝表通水，即時緩解頭屋鄉親因水源不足的缺水問題。

由於頭屋鄉簡易自來水系統的自有水源不足，出現缺水現象，去年徐志榮已協調由台水公司協助設置一支援點，但近期因久旱無雨，支援點的支援量已無法補足水源缺口。29日徐志榮邀集自來水公司三區處副處長王亮中、苗栗所主任鄭哲光、頭屋鄉長徐鑫榮、簡水管委會理事長徐智煜、村長張仲賢等協調研商解決方案，增設支援點提升支援量。

30日下午已增設北坑接水點，並完成裝表通水，徐志榮感謝自來水公司三區處支援頭屋簡水系統，緩解頭屋鄉親因水源不足的缺水問題。

徐志榮爭取經費改善頭屋鄉用水問題，設置台水系統以穩定供水，由台水公司分三期工程辦理，第一期已施設完成，並協請公所、縣府加速辦理相關裝表供水程序，第二期工程則已完成設計，預計5月招標，請公所協助村長及申請代表同步收集必要文件，以加速未來完工後之裝表通水流程。

(中時 )