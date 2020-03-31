大學個人申請入學第一階段的篩選結果將於今（31）日公告，下一階段就是各個大學的指定項目甄試之面試。因新冠肺炎疫情蔓延不止，為避免群聚感染之風險，世新大學校長吳永乾昨（30）日特別針對學生家長們發出公開信，建議家長不要陪考，如因特殊需要，建議以1人作陪照顧為原則。

世新大學即將在4月25日與26日辦理大學個人申請入學第二階段指定項目甄試之各學系面試，為維護師生健康，世新大學特別出面建議家長此次不要陪考，世新大學吳永乾在公開信中婉轉表示：「年輕人總得學習成長，我相信貴子弟能獨立自主地接受考驗，防疫期間情非得已。」

世新大學為多元學科且強調跨領域學習之精緻教學卓越大學，以「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」為辦學特色。近兩年以來，除了建置全媒體大樓、雲端數位學習中心、CNN新聞資料庫等高端專業設備之外，同時積極延攬優秀師資，建立跨域整合的教學環境，前瞻而宏觀的校務發展深獲各界好評。此次率先出面呼籲家長不要陪考，也讓外界對於世新大學的防疫應變能力更有信心。

(旺報 )