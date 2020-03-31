新冠肺炎疫情延燒到全球，許多人憂心遭感染，紛紛想辦法提高免疫力，台中60歲且患有B肝的張姓婦人，因擔心自己被感染，竟聽信宮廟調配的草藥，連續喝了3周後出現黃疸、腹水等症狀，緊急就醫、接受保肝劑治療，才撿回一命。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師張家熙指出，張姓婦人因每天看報導、發現疫情越來越嚴重，很擔心被感染，又聽到鄰居盛傳某間宮廟調配的草藥對於防疫很有效、且服用後可增強免疫力，便跟隨鄰居一起團購該神奇草藥，還接連喝了3周。

張婦直到發現自己皮膚嚴重變黃、腹水嚴重後才深覺不對，趕緊就醫。張家熙表示，來路不明的偏方草藥通常具有肝毒性，張婦本身又是B肝患者，可能因食用此類草藥導致肝臟劇烈發言，容易引發肝硬化等情況，若沒及時接受治療，恐有致命危險。

所幸經接受保肝劑、抗病毒藥物治療後，張婦的黃疸、腹水症狀改善，張家熙強調，B肝患者若肝臟發炎、壞死並出現纖維化、肝硬化情況，未來罹患肝癌機率大幅提升，且若患者病患惡化、恐需洗肝或換肝，呼籲慢性疾病患者在防疫期間不要聽信來路不明的偏方，以免防疫不成反受害。

(中時 )