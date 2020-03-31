清明時節雨紛紛，除許多民眾將於連假期間歸鄉掃墓外，桃園龍潭因擁多處知名景點，龍潭警分局預估連假將吸引大量遊客湧入，龍潭警分局將於期間加派警力協勤民力於各相關路口實施交通疏導工作。

因應連假將至，桃園龍潭擁石門水庫、小人國及六福村等知名景點，加上歸鄉掃墓潮，龍潭警分局預估連假期間龍潭將湧入大量人流車流，警方表示，龍潭區中原路路幅狹窄，容易造成沿路車輛回堵延伸至中豐路，為避免交通壅塞，將於相關路口邊派員警，協勤民力執行交通疏導。

龍潭警分局提醒欲前往遊樂區的民眾，可自龍潭交流道下(往石門方向)沿大昌路、中正路、新龍路接中豐路前往遊樂區，或於中正路往石門水庫方向行駛，接龍源路，亦可前往遊樂區。

警方更請民眾特別留意，國道三號龍潭系統交流道南下入口匝道將於2日上此7至12時實施高乘載交通管制，並呼籲民眾，清明連假期間，勿於龍潭區公墓及遊樂區周邊任意違規停車妨礙交通，建議民眾多利用替代道路，以免堵車。

(中時 )