高雄市長韓國瑜在臉書上誤稱郝伯村軍階後，市議員江肇國、賴佳微發現，市長盧秀燕在臉書上居然提及「若怕長官知道偷帶AB機也可以私訊」；抨擊說偷帶AB機屬於軍中大忌，不懂市長開此玩笑的用意為何？難道是鼓勵役男違紀偷帶AB機？

台中市政府表示，感謝外界提醒，臉書小編已修正貼文，對於先前發言不當表示歉意。

江肇國說，所謂偷帶AB機，就是交出1隻手機去安裝國軍防拍照防定位軟體並交由長官保管後，自己額外再私自藏1支手機在身上隨時使用，但這已經是牽涉到洩密以及國防安全的行為。可理解市長想用貼近年輕人的用語來拉近與青年朋友的距離，但拿可能影響到國家機密的嚴重行為來開玩笑，是不是有點搞不清楚狀況？

賴佳微表示，曾經接獲役男反映，在軍中有同梯的人偷帶AB機，害整個連隊都受到一些懲罰。對於守規矩的大部分役男來說，看到他人偷戴AB機這種重大違紀的事情真的笑不出來。

江肇國認為，市長沒當過兵，可能無法理解在部隊攜帶AB機是軍中大忌！雖然防疫期間關心國軍實屬好意，但此言行難道是鼓勵國軍犯罪嗎？何況這些行為都有牽涉到國家機密可能外洩的風險。盧市府是螺絲鬆了，還是作秀做過頭了？

(中時 )