新冠肺炎疫情逐步對3月房市產生衝擊，五大房仲業者3月門市交易量明顯不如去年同期，信義、永慶二大龍頭均衰退15%，雖然首購的剛性買盤仍屬平穩，不過多數業者均認為，第二季房市在疫情擴大下，並不樂觀。

隨著疫情擴散，房市交易動能也不若1、2月時強勁，根據各大房仲業者自結3月門市交易量資料顯示，多數品牌業者3月交易量雖較2月成長，但年增率已開始轉為負數，傳統旺季的第二季要再擴量的挑戰將更為加劇。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，疫情衝擊全球股市產生劇烈波動，難免影響購屋人決策速度與信心，不過全球量化寬鬆重啟，央行也有感降息，首購型產品的房貸利息成本，已經明顯低於每月的房租支出，近期台北市總價1,500~2,000萬元及3,000萬元以上均持續成長，新北市1,000~1,500萬，台北以外500~1,000萬的首購族產品增加較為顯著。

有些在市場上銷售已久的個案，部分屋主對於價格期待也不若上一季樂觀，在售價上相對有彈性，看屋一陣子的買方趁現在價格相對容易洽談的時間點持續看屋，因此換屋市場表現也並未太沉寂。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，通常農曆年後是房市旺季，但今年受到新冠肺炎疫情影響，部分民眾轉趨觀望，3月看屋量較2月少減5%，尤其是3月中下旬全球疫情大爆發，民眾恐慌情緒明顯增加，即使自住剛性需求還在，但面臨社交恐慌下，第一季沒有出現持續回溫走勢，不如預期，第二季房市表現難樂觀。

中信房屋總經理張世宗認為，疫情讓部分「走馬看花」的買方暫時觀望，因此看屋量微減，不過目前還存留在市場上看屋的人，多半為意願高、有誠意的準買方，相對成交機會大幅提升。

(工商 )