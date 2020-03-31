台中市外埔區新加坡橋旁空地過去由台糖於此造林，由於緊鄰永豐里民活動中心，當地居民希望能開闢做休閒之用，台中市議員施志昌31日會勘表示，在不影響原有樹林情況下，開闢步道串連居民生活圈與景點，打造外埔森林秘境。水保局指出，目前已編列300萬施作，預計4月中動工，7月底可完工。

施志昌邀集行政院農業委員會水土保持局台中分局科長翁志成、外埔區永豐里里長洪俊義、外埔區永豐社區發展協會理事長李春田等人會勘。

施志昌指出，高鐵自外埔新加坡橋下迅速駛過，成為外埔人感受高鐵速度的密景點，而新加坡橋旁空地過去是由台糖於此造林，也打造出另一種神秘氛圍。

施志昌說，為了給當地居民有更好的休憩空間，甚至是吸引外地遊客，建議希望在不影響原有樹林情況下，從永豐里民活動中心開始，串連活動中心前廣場、百年老樹石板公、直至高鐵軌道旁的紅酒步道，開闢一條步道供民眾休憩，並於多處設置座椅與安全護欄等，給民眾一個新奇、神秘、體驗速度感與安全的休憩空間，打造外埔新秘境。

里長洪俊義表示，此次開闢範圍僅限於新加坡橋旁空地，但橋下空間仍未規劃，希望後續也能納入開闢的範圍內。

科長翁志成指出，目前已編列300萬元準備施作「外埔區永豐里新加坡橋周邊環境景觀改善工程」，打造全長270公尺Ｌ型步道，並做周邊環境整理，預計4月中動工，工期100天，7月底完工。此外，此次雖原未規劃至橋下空間，但可視工程狀況利用工程節餘款為橋下空間作初步整理。

(中時 )