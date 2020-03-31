新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒，歐美多地都因為防疫啟動封城、學校停課、在家上班(work from home, WFH)等措施。由於不少孩童需要在家進行線上上課，也讓不少家長必須要連帶在家工作，並且身兼老師的責任。因應這一波自學潮流，Google 搜尋功能中可以透過擴增實境(AR)查看動物實際體型的功能也在近期翻紅，成為不少家長用於教學的有用工具！

在 2019 年 Google I/O 開發者大會中，Google 宣布在「搜尋」服務中，加入運用 AR 技術查看動物實際大小的功能，並且在 2019 年的世界動物日(10 月 4 日)正式推出。只要你的 Android 手機能支援 ARCore，或是可支援 ARKit 的 iOS 裝置，都可以立即體驗。

只要打開 Chrome 瀏覽器透過 Google 搜尋(或者直接開啟 Google App)，搜尋你感興趣的動物，再往下滑動網頁，就有機會看見驚喜的「透過 3D 模式檢視」的功能。根據實際測試，搜尋獅子、老虎、山羊、貓、豹、貓熊(或熊貓)、刺蝟、鮟鱇魚等動物，都可以透過 AR 模式讓牠們栩栩如生的樣貌，透過手機呈現在你的眼前。

點選「透過 3D 模式檢視」後，操作方法類似一般啟用 AR 服務的手續，須透過手機鏡頭找尋到一片平坦表面，再透過轉動手機來啟用 AR 功能。成功啟用之後，所看見的動物 3D 圖像不僅是 3D 立體的，有時還會有特殊的動作，例如貓咪會自然的走動、坐下、舔毛等等，熊貓則是會坐在地上，吃著牠最愛的竹子，十分生動。所呈現的 3D 動物，如果實際體型太過巨大，使用者可以透過雙指縮放的方法，放大或縮小 3D 動物，透過這個方法，使用者可以了解到各種動物實際的體型大小，再透過 AR 功能，能跟生活場景中的物體(或人物)對比，了解雙方的差距，提升你對動物的了解。

用 Google 看 3D 動物！

由於這一波新冠肺炎疫情，不僅 Google Trends 搜尋動物的次數急遽上升，還有不少家長在運用 Google 搜尋以 AR 模式查看動物時，也拍下了家中孩童與 AR 動物之間的趣味照片，成為近期社群平台上頗為有趣的現象。如果你還沒有體驗過，不妨拿起手機來跟 AR 老虎、獅子合照吧！

(中時電子報)