翁立友新歌〈哩來哩來〉MV，找來曾多次對唱的師妹謝金晶合作。不同以往深情對唱，這次謝金晶獻身不獻聲，穿上性感紅舞衣，緊貼著翁立友撫摸熱舞，性感指數破表的力挺師兄，讓翁立友尷尬表示：「我一想到豬大哥，就全身馬上僵直，心中直喊『阿娘喂！』謝金晶穿得好性感，超怕她穿幫啦！」

金曲歌王翁立友為新專輯《眼中淚》最新主打歌〈哩來哩來〉，難得嘗試雙語演唱，他笑說其實演唱國語歌曲一直是自己的的夢想，此次也算是完成心中小確幸。難得演唱國語歌曲，翁立友也刻意收斂抖音、調整歌聲的厚度，聲線變輕盈的營造舞曲動感，而更以搖擺的態度詮釋，才能唱出HIGH勁。他表示很開心終於完成挑戰，未來在演唱會上，粉絲就能看到更多不同風格的表演，「希望我難得的『搖擺』，會讓粉絲驚喜。」

謝金晶（右）的一襲紅舞衣開衩直達腰際，為求完美演出，她還大膽的捨棄小褲褲。（圖／豪記提供）

新歌MV中，翁立友化身007，龐德女郎則找來豬哥亮愛女謝金晶演出，她一襲火辣的紅舞衣開衩直達腰際，胸口採中空設計，為求完美的高難度舞步演出，還大膽的捨棄小褲褲，忘情投入熱舞。謝金晶說：「其實心中超忐忑不安的，雖然舞衣緊貼著，不擔心走光，但沒有穿小褲褲還是感覺怪怪的，會感到害羞。」

提到近況，久未露面的謝金晶表示近日疫情期間，除了防疫外也給自己一段休息時間，忙著學開車，而入行以來一直努力工作，想為母親與外婆買房，近日也勤看房屋；而對於和翁立友的首次共舞，謝金晶的動感與翁立友的淡定，意外形成強烈有趣的視覺對比效果，相當吸睛，讓粉絲直呼兩人真是登對。

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(中時電子報)