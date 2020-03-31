歐美新冠肺炎疫情大爆發，亞系外資保守看待軟板廠-台郡(6269)前景，認為台郡將是此波疫情主要受害者，將台郡今年及明年每股盈餘預估調降22%及33%，評等降至「劣於大盤表現」，目標價更大砍至94元，致使今天台郡股價逆勢收跌。

新冠肺炎持續在全球延燒，尤其是歐美地區疫情嚴重，重創消費市場，外資紛紛下調iPhone等智慧型手機今年全球銷售量，而亞系外資今天在最新報告更指出，由於高利潤的NFC天線設計改變，影響到台郡的訂單，因而大砍台郡目標價。

台郡前2月合併營收為24.57億元，年減14.57%。

儘管智慧型手機銷售因全球新冠肺炎疫情延燒遭到重創，但蘋果及華為等各大手機品牌廠持續進行5G手機新機開發，台郡公司自2018年開始用MPI跨入天線模組領域，2019年再切入多層板技術，今年除MPI天線外，亦會跨入用於更高頻傳輸的全新LCP材料天線領域，且公司與客戶在手機、平板及NB合作都有，天線產品也成為推升台郡營運成長重要動能。

2018年天線產品佔台郡營收比重約4%到8%，2019年佔比約13%到18%，其中2018年第4季天線產品佔比已達25%至30%，台郡在日前法說會表示，如果新冠肺炎疫情過去市場需求恢復，公司可以趕產能補回來，今年天線營收佔比可望達20%到30%。

亞系外資在最新出爐報告中表示，由於需求的不確定性，且與蘋果相關的收入將進一步下降，讓台郡成為美國及歐洲地區新冠肺炎疫情擴散的主要受害者，加上根據我們調查，台郡因高利潤的NFC天線設計改變恐失去訂單，在新的mmWave天線供應鏈中亦未見到公司，決定下修台郡今年及明年每股盈餘預估，降幅分別為22%及33%，將台郡評等由原先的「買進」降至「劣於大盤表現」，目標價由155元大幅下修至94元。

(時報資訊)