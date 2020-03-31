工業電腦廠廣積旗下博弈設備廠廣錠（6441）2019年營運落底，稅後盈餘251.4萬元、每股盈餘（EPS）0.08元雙創新低。不過，隨著博弈需求回溫、配合切入儲能系統（ESS）開始量產出貨，今年營運動能可望顯著轉強，帶動營運觸底回升。

廣錠董事會日前已通過2019年股利分派案，擬配息0.1元、配股0.4元，合計派利0.5元。廣錠今（31）日股價開高後放量勁揚，最高大漲8.06％至67元，惟午盤後漲勢明顯收斂，一度拉回平盤62元，終場上漲2.26％、收於63.4元，成交量倍增至4941張。

廣錠2019年合併營收6.34億元，年減40.75％，為近7年低點。毛利率21.7％，優於前年17.59％，但營益率負0.05％，創下新低、本業首見虧損。不過，在業外收益挹注下，稅後淨利251.4萬元，年減95.88％，每股盈餘（EPS）0.08元，為2012年正式營運以來新低。

廣錠2019年第四季合併營收2億元，季增49.24％、年減20.02％，為全年高點。毛利率22.87％，優於第三季17.71％及前年同期19.52％。營益率2.53％，較第三季負5.59％轉盈、低於前年同期5.51％。

廣錠2019年第四季本業恢復獲利，惟受新台幣升值匯損擴大、致使業外虧損明顯擴大拖累，稅後虧損104.4萬元、每股虧損0.04元，營運連2季虧損，但相較第三季虧損631.7萬元、每股虧損0.21元，虧損幅度已收斂83.47％。

廣錠2019年營運落底，主要由於全球博弈需求偏緩、續處專案空窗期影響。觀察各產品概況，僅博弈板卡1.66億元、年增13.24％，博弈主機2.08億元、年減達61.03％，博弈機台0.54億元、亦年減66.54％，其他2.04億元，年減8.79％。

不過，在博弈機台專案恢復密集出貨帶動下，廣錠2020年營運動能明顯回升，2月自結合併營收0.93億元，雖月減25.32％、仍年增近2.35倍。累計1～2月合併營收2.18億元，年增達1.76倍，改寫同期新高。

展望後市，廣錠博弈機台專案拉貨雖告一段落，但後續仍有新專案持續進行中。同時，公司攜手美商普威及日商村田，推出一條龍式完整儲電產品解決方案，搶攻儲能系統（ESS）商機，預計3月啟動出貨、填補博弈專案缺口，預期3月營收有機會與2月相當。

法人預期，在各國政府標案遞延、博弈機台換機潮顯現下，廣錠博弈產品本業下半年可望增溫。而新切入的儲能產品初期出貨量較小，後續可望逐季增加，挹注營運成長動能，帶動廣錠今年營運表現谷底回升，成長強弱則需視後續出貨動能而定。

(時報資訊)