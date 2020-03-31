前新北市議員李婉鈺與立委吳思瑤去年同為第10屆立委選舉候選人，李婉鈺服務處工讀生將2009年媒體報導吳志剛、吳思瑤曖昧關係，加上文字指稱「各款立委負責教育，你票投得下去嗎？」印在文宣四處發送，涉嫌以不實文字使人不當選，遭吳思瑤控告違反選罷法、加重誹謗罪，士林地檢署偵結，以文宣內容屬可受公評之事，對2人作出不起訴處分。

李婉鈺競選服務處張姓、吳姓工讀生今年1月2日晚間6點多，抱著一袋文宣在德行東路等處，將印有吳思瑤臉書照片與新聞報導文宣塞入住家大門信箱，內容有「這款立委負責教育，你票投得下去嗎？」、「吳思瑤搞上人夫和吳伯雄子吳志剛車上廝磨！？這款自稱正能量的立委你票投得下去嗎？」

當時參選第10屆立法委員台北市第1選區（北投、天母）候選人吳思瑤認為，發送文宣的內容，已經損害她的名譽，且違反選罷法，以不實文字意圖使人不當選。但張、吳2人均稱，不清楚文宣內容，只是負責將文宣投遞到信箱內。

檢察官比對10年前周刊報導內容，吳志剛、吳思瑤2人獨處車上，頻頻上演「貼臉倚肩」的親密戲碼等內容，與文宣內容大致相符，並有相關教育議題的評論，證明文宣並非憑空杜撰，且吳思瑤是第9屆立法委員要參選第10屆立委，候選人的人品、操守、能力等事項，攸關選民選賢與能的權益，涉及多數選民的利益，屬可受公評之事且與公共利益有關，認定2名工讀生犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

李婉鈺,吳思瑤,立法委員,意圖使人不當選,加重誹謗

(中時 )