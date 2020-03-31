總統府副侍衛長悄悄換人了。在國安私菸案中遭到記大過處分的總統府副侍衛長柳惠千少將，將遭調職回軍的傳聞已久，據了解，經過總統府、國安局和空軍協調後，柳惠千確定調回空軍接任教準部副指揮官，據透露，接任柳惠千的新任副侍衛長，將由現任空軍官校副校長李慶然少將接任，這項人事命令將在明天生效。

國安局私菸案調查結束後，國安局長邱國正強調會「下重手」，除涉案特勤人員外，侍衛室的領導幹部不管是否知情，都會調職；但特勤維安工作相當專業，永和警衛室是否要大幅換血，內部意見始終不一，當時有官員力主，為維持士氣與專業，調整重要幹部即可，不需大幅換血。因此遭記大過的總統府副侍衛長柳惠千少將，當時就傳出將調職回軍。

柳惠千原本是空軍的明日之星，也是重點培植將領，更是我國幻象戰機種子教官，一度可望由副侍衛長調升侍衛長，如今出事，只能回空軍。柳是空軍重點培植將領，升到中將原應是預料中事，因遭記大過，按軍中規定，3年內不得調任重要職位，形同資歷完全斷裂，如今調往教準部接任副指揮官，未來還有一線希望。

(中時電子報)