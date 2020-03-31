國民黨5位青年發言人今天中午合開直播對外亮相，發言人洪于茜也首次透露先前贈送花籃的仰慕者是位「身高178公分的年輕人」，有網友好奇洪于茜喜歡的男生類型，洪原本低調不願多談，後來另位發言人陳偉杰半開玩笑地建議，可以說首先要喜歡國民黨來增加國民黨的粉絲，洪接著說「認真的人最美麗、最帥」，當場被其他發言人虧「太國民黨」。

近期國民黨致力於數位化，直播室重新開張，規劃「日常系KMT」、「KMT cares」、「啟臣面對面」等系列性直播，今天中午「5＋1」位年輕發言人上陣，首次合體對外亮相，「＋1」是發言人江怡臻懷孕7個月的「雪碧」寶寶。

國民黨日前公布發言人名單後，隔天就有仰慕者贈送花籃到黨中央，指定送給最年輕的26歲發言人洪于茜，掀起黨內議論紛紛，今天有網友好奇洪于茜喜歡的男生類型，洪立即揮手稱「先pass」，另位發言人陳偉杰則半開玩笑地助攻，要洪還是回答一下，可以說第一要喜歡國民黨，增加國民黨的粉絲。

洪于茜想了一下回答，「認真的人最美麗、最帥」，其他發言人聽到後大虧「太官方」、「太國民黨」，陳偉杰追問，比如吳怡農或蔣萬安，洪不假思索地回「當然是蔣萬安」，「我真的沒有特別形象…居家型…顧家、有智慧、幽默的男人…蔣萬安是很好的模範」。

有網友追問花籃的仰慕者，洪于茜透露，我本來一直都不知道誰送的，身邊同事都認為她在裝，隔兩天後，有人傳訊跟她說仰慕者是位「身高178公分的年輕人」，陳偉杰佯裝哀傷地說，當天還要老婆送花給他。

還有網友詢問黨主席江啟臣的英文名字，熟悉對美事務的發言人黃裕鈞指出，主席很堅持要叫Johnny，有兩種人會取這個名字，要不穿得很帥的大帥哥，或者很老的義大利人，「主席兩種人都不是」，其他發言人馬上幫腔說，「主席屬於第一種」，黃補充，主席的英文名字也反映其個性開放多元，還透露做外交工作時，美方都會稱「吳主席」、「洪主席」、「朱主席」，但看到江主席都稱「Johnny」，這點很有趣。

(中時 )