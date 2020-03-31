周迅在《不完美的愛》中母愛噴發。（WeTV提供）

周迅在《不完美的愛》中母愛噴發。（WeTV提供）

趙雅芝在《不完美的愛》找到小女孩。（WeTV提供）

WeTV熱播中的陸劇《不完美的她》由周迅主演，惠英紅、趙雅芝特別演出，該劇以「母親」為視角為題材，傳達母愛的無私與無畏，惠英紅與趙雅芝分別飾演周迅的養母與生母，同台飆戲。特別的是，三位堪稱凍齡女神，周迅45歲，惠英紅60歲，趙雅芝66歲，平均年齡57歲的她們都是保養有術的凍齡女神。

周迅劇中被惠英紅收養後，十多年來趙雅芝一直在暗處一窺女兒的成長，卻不能打擾，趙雅芝尋獲周迅走失的領養女兒小歐，展開了兩人睽違數十年對話，這場近在咫尺，母女卻不能相認的戲份，逼哭了無數觀眾，趙雅芝在微博透露角色心情：「多想告訴你我隱藏的秘密，但又怕你傷心。只願你開心就好，那是否相認也就不重要了。」

周迅在《不完美的她》飾演從小被父母拋棄的林緒之，是獨當一面的公司高階主管，喪失自己被收養前的記憶，卻千方百計想找到自己生母，想知道自己到底是誰，與被拋棄的真相，她雖記不得生母的模樣，但認為只要握到母親溫暖的手，自己就會知道這就是她親生母親。

趙雅芝哭著對她說：「對不起是我的錯，在我無路可逃的時候，我只能拋棄了你，我從來沒有一天忘記你。」周迅逼問她：「你說你坐了15年的牢，但我失去你3年，另外15年你在哪裡？」周迅當著趙雅芝的面吐露經典台詞：「丟掉自己孩子的人，不配做媽媽。」戲外她也曾吐露，有一位朋友送孩子上學的路都在哭，她認為從母親的角度來說，「不管多大都是孩子。」

惠英紅飾演周迅的養母，一場周迅對惠英紅表達對身世困惑，壓抑克制的哭戲看得讓人心痛，電話另一頭的惠英紅滿臉寫著不安急著關切女兒的神情，也被網友誇演技太神。

此外，周迅在《不完美的她》成為新手媽媽，因看不過小女孩被原生家庭家暴，因此發揮母愛下定決定保護她，並給她取名林小歐，讓女孩喊她媽媽，周迅心痛說，自己一直和世界保持距離，但一看到這個小女孩，心裡就一直放心不下，「但又該如何保護她？」「如何保護像小女孩一樣的孩子？」是她在劇裡企圖突破的課題。《不完美的她》每週五六日晚上八點騰訊視頻海外版WeTV獨家播出。

(中時 )