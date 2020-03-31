新冠肺炎疫情持續升溫，淡海輕軌4月1日起，全線11個車站都將派駐人力以及設備測量旅客體溫，若耳溫超過38度將拒載，主動關懷，並協助就醫。

新北捷運公司指出，目前淡海輕軌僅紅樹林、行政中心與北新站有紅外線量測體溫，4月1日起將全線都會開始測量體溫，人數較少的站將採人工量測。

新北捷運表示，若遇有旅客初步檢測體溫異常將複檢，若複檢時額溫未達37.5度，或耳溫未達38度者，仍會宣導旅客戴上口罩搭乘淡海輕軌，若旅客拒絕配戴，淡海輕軌也將拒載。

新北捷運指出，除了拒載外，也將實施「TOCC」問卷調查機制，確實詢問並記載旅遊史（Travel history）、職業別(Occupation)、接觸史（Contact history）及是否群聚(Cluster)等資訊，並確實回報相關單位。

新北捷運將在本周兒童節連假4月2日起至5日推出12歲以下兒童免費搭乘活動，另在「淡海輕軌X新北捷運」臉書粉絲團，另舉行有獎徵圖活動，只要下載圖稿，完成彩繪後上傳粉絲團活動網址，就可以參加抽獎，獲得可愛的輕軌模型車。

(中時 )